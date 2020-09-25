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В новой Android 11 «сломался» список недавних приложений
Проблема наблюдается на смартфонах Pixel
Пользователи обнаружили ошибку в новой Android 11. Операционная система «ломает» режим многозадачности: со списком недавних приложений творится что-то странное.
Пользователи не могут нормально воспользоваться списком запущенных приложений. А в некоторых случаях и вовсе появляется чёрный экран со странным эффектом приближения, который не позволяет переключаться между приложениями. Иногда пользователи видят пустой список, хотя уверены, что приложения открыты.
Ошибка появляется на смартфонах Pixel, обновлённых до Android 11. Баг встречается и на новом Pixel 4a. Судя по количеству жалоб, проблема распространённая. Некоторым пользователям удаётся «починить» смартфон, просто заблокировав и разблокировав устройство. Но это, конечно, не решение проблемы.
Разработчики пообещали исправить проблему с многозадачностью в будущем обновлении Android 11.