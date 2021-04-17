В новой Android появится системная «Корзина»

«Корзина» будет находиться в настройках Storage («Хранилища»). В Android 12 можно будет увидеть, как много места занимают удалённые файлы. В этом же меню можно будет будет увидеть и количество файлов в «Корзине», и очистить её. Пока неясно, можно ли будет восстанавливать файлы из «Корзины» в этом же меню.

В настоящее время удалённые файлы на Android скрыты от большинства файловых менеджеров, так как перед их именами стоит символ «.». Эти скрытые файлы хранятся в том же каталоге, в котором они изначально находились, а не перемещаются в общесистемную «Корзину».