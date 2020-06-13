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В новой версии Android может появиться аналог «корзины» Windows
Но она будет скрытой
В новой версии Android может появиться аналог «корзины» Windows. Некоторые приложения смогут получить к ней доступ, но, в целом, «корзина» будет скрытой.
Источники пишут, что нашли в документах Google любопытную информацию. Приложения, использующие MediaStore API, смогут отправлять файл в «корзину» вместо его удаления. Из «корзины» файлы можно будет восстановить. Если этого не произошло, спустя 30 дней они удалятся автоматически.
Эта «корзина» будет скрыта, отображать файлы из неё смогут только приложения с соответствующими правами доступа. Ранее разработчики уже показывали пример работы этой опции. Приложения будут «спрашивать» пользователя, не хочет ли он переместить фотографию в «корзину». Вероятно, функция будет касаться только фото и видео.