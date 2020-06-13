В новой версии Android отменено ограничение при съёмке видео

Источники сообщают, что в Android 11 можно будет записывать видеоролики весом более 4 ГБ. Ранее такое было невозможно. Это было, в общем-то, ожидаемое нововведение, так как смартфоны уже поддерживают запись видео в разрешении 4K и 8K. А такие ролики получаются объёмными.

Сообщается, что в новой версии Android не будет делить видеозапись на части по 4 ГБ. Пока многие приложения не поддерживают нововведение, но к моменту выхода стабильной версии Android 11, скорее всего, это недоразумение будет исправлено.