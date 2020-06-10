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В новой версии Android появится защита от прослушки
Можно будет лучше управлять доступом к микрофону и камере
В новой версии Android появится защита от прослушки. Теперь разрешение на доступ приложения к камере и микрофону можно будет сделать одноразовым, чтобы уберечь себя от несанкционированных действий злоумышленников.
В актуальной Android 10 всякий раз, как пользователь запускает приложение, которое использует данные геолокации, система запрашивает разрешение, причём оно может быть единоразовым.
В Android 11 подобная функция появится и в связи с разрешением доступа к камере и микрофону. То есть разрешить приложение доступ к этому можно будет только один раз при желании. Это позволит избежать несанкционированного сбора информации о владельце смартфона. Например, через микрофон злоумышленники могут слушать личные разговоры.
Напомним, Google перенесла презентацию бета-версии Android 11 из-за протестов в США.