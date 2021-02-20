В новой версии Android все меню будут перекрашиваться в цвет обоев

На этой неделе Google выпустила превью Android 12 для разработчиков. Ещё до этого стало известно, что в новой версии операционной системы сторонние приложения будут перекрашиваться под цвет основной темы. Разработчикам XDA-Developers удалось заставить работу новую опцию в Android 12 и показать её. Как оказалось, система подбирает цветовую тему интерфейса под обои.