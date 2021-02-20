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Сегодня в 19:38

В новой версии Android все меню будут перекрашиваться в цвет обоев

Это может выглядеть красиво
На этой неделе Google выпустила превью Android 12 для разработчиков. Ещё до этого стало известно, что в новой версии операционной системы сторонние приложения будут перекрашиваться под цвет основной темы. Разработчикам XDA-Developers удалось заставить работу новую опцию в Android 12 и показать её. Как оказалось, система подбирает цветовую тему интерфейса под обои.

Под обои подстраивается цвет фона уведомления и вообще всего меню быстрых настроек.

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Фото: XDA-Developers

Под общую цветовую тему перекрашивается даже часть «Настроек»:

XDA-Developers

Уведомления на заблокированном экране тоже не остались в стороне:

В марте выйдет новая превью-версия Android 12 для разработчиков, в апреле — третья. А в марте уже состоится релиз первой Android 12 Beta. Финальная сборка будет готова сентябрю.