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В новой версии Android все меню будут перекрашиваться в цвет обоев
Это может выглядеть красиво
На этой неделе Google выпустила превью Android 12 для разработчиков. Ещё до этого стало известно, что в новой версии операционной системы сторонние приложения будут перекрашиваться под цвет основной темы. Разработчикам XDA-Developers удалось заставить работу новую опцию в Android 12 и показать её. Как оказалось, система подбирает цветовую тему интерфейса под обои.
Под обои подстраивается цвет фона уведомления и вообще всего меню быстрых настроек.
Под общую цветовую тему перекрашивается даже часть «Настроек»:
XDA-Developers
Уведомления на заблокированном экране тоже не остались в стороне:
В марте выйдет новая превью-версия Android 12 для разработчиков, в апреле — третья. А в марте уже состоится релиз первой Android 12 Beta. Финальная сборка будет готова сентябрю.