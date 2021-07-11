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В новом фильме Marvel засветился устаревший смартфон на Windows 10 Mobile

Эта система уже закрыта
Marvel Studios то ли из ностальгических побуждений, то ли из каких-то других использовала в качестве реквизита для нового фильма «Чёрная вдова» смартфон Nokia с операционной системой Windows 10 Mobile.
В новом фильме Marvel засветился устаревший смартфон на Windows 10 Mobile

Героиня фильма использовала Nokia Lumia. И это выглядит довольно странно в современном кино. Как правило, такие продукты появляются в фильмах неслучайно — за их рекламу платят производители. Однако сложно представить, чтобы Nokia или Microsoft были готовы заплатить за такое, ведь активная разработка Windows 10 Mobile была прекращена в 2018 году.

В новом фильме Marvel засветился устаревший смартфон на Windows 10 Mobile

Не исключено, что авторы фильма просто являются большими фанатами Windows Phone. Истинные их побуждения пока никому неизвестны, поэтому остаётся только смотреть кино и предполагать.