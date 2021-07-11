В новом фильме Marvel засветился устаревший смартфон на Windows 10 Mobile

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В новом фильме Marvel засветился устаревший смартфон на Windows 10 MobileЭта система уже закрыта
Marvel Studios то ли из ностальгических побуждений, то ли из каких-то других использовала в качестве реквизита для нового фильма «Чёрная вдова» смартфон Nokia с операционной системой Windows 10 Mobile.
Героиня фильма использовала Nokia Lumia. И это выглядит довольно странно в современном кино. Как правило, такие продукты появляются в фильмах неслучайно — за их рекламу платят производители. Однако сложно представить, чтобы Nokia или Microsoft были готовы заплатить за такое, ведь активная разработка Windows 10 Mobile была прекращена в 2018 году.
Не исключено, что авторы фильма просто являются большими фанатами Windows Phone. Истинные их побуждения пока никому неизвестны, поэтому остаётся только смотреть кино и предполагать.