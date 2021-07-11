В новом фильме Marvel засветился устаревший смартфон на Windows 10 Mobile

Героиня фильма использовала Nokia Lumia. И это выглядит довольно странно в современном кино. Как правило, такие продукты появляются в фильмах неслучайно — за их рекламу платят производители. Однако сложно представить, чтобы Nokia или Microsoft были готовы заплатить за такое, ведь активная разработка Windows 10 Mobile была прекращена в 2018 году.