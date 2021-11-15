В новом фильме засветился ещё не выпущенный двухэкранный планшет Microsoft

Официальная причина задержки Surface Neo так и не была названа. Предполагается, что это связано с последствиями пандемии коронавируса, а также с дефицитом компонентов. Кроме того, неутешительный приём Surface Duo мог заставить Microsoft передумать выпускать Neo.

Почему же тогда устройство появилось в фильме? Оно было анонсировано в 2019 году, примерно в то же время начались съёмки фильма. Вероятно, Microsoft хотела тогда прорекламировать свой продукт, но планы могли поменяться. Правду же нам откроет только время.