В новом фильме засветился ещё не выпущенный двухэкранный планшет Microsoft

В новом фильме засветился ещё не выпущенный двухэкранный планшет MicrosoftSurface Neo
Недавно фильм вышел в онлайн по всему миру. Зоркие зрители быстро заметили странный двухэкранный планшет в одной из сцен. Напомним, Microsoft анонсировала Surface Neo вместе с Surface Duo ещё в 2019 году. Последний был официально выпущен, а запуск первого отложили. Эпизодическая роль в фильме могла бы означать, что устройство не забыто и может вскоре появиться в продаже. Однако надо кое-что разъяснить.
Официальная причина задержки Surface Neo так и не была названа. Предполагается, что это связано с последствиями пандемии коронавируса, а также с дефицитом компонентов. Кроме того, неутешительный приём Surface Duo мог заставить Microsoft передумать выпускать Neo.
Почему же тогда устройство появилось в фильме? Оно было анонсировано в 2019 году, примерно в то же время начались съёмки фильма. Вероятно, Microsoft хотела тогда прорекламировать свой продукт, но планы могли поменяться. Правду же нам откроет только время.