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В новом фильме засветился ещё не выпущенный двухэкранный планшет Microsoft

Surface Neo
В новом фильме от Netflix «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном «Скала» Джонсоном засветился ещё не выпущенный Microsoft Surface Neo.
В новом фильме засветился ещё не выпущенный двухэкранный планшет Microsoft

Недавно фильм вышел в онлайн по всему миру. Зоркие зрители быстро заметили странный двухэкранный планшет в одной из сцен. Напомним, Microsoft анонсировала Surface Neo вместе с Surface Duo ещё в 2019 году. Последний был официально выпущен, а запуск первого отложили. Эпизодическая роль в фильме могла бы означать, что устройство не забыто и может вскоре появиться в продаже. Однако надо кое-что разъяснить.

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Фото: Zac Bowden

Официальная причина задержки Surface Neo так и не была названа. Предполагается, что это связано с последствиями пандемии коронавируса, а также с дефицитом компонентов. Кроме того, неутешительный приём Surface Duo мог заставить Microsoft передумать выпускать Neo.

Почему же тогда устройство появилось в фильме? Оно было анонсировано в 2019 году, примерно в то же время начались съёмки фильма. Вероятно, Microsoft хотела тогда прорекламировать свой продукт, но планы могли поменяться. Правду же нам откроет только время.

Источник: Gizmochina
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