В новом флагмане Samsung появится аналог уникальной функции обмена файлами iPhone

Служба Samsung получит название Quick Share. Она позволит передавать данные на другие смартфоны и «умные» устройства с помощью «облака». Функция впервые появится в смартфоне Galaxy S20, анонс которого должен состояться 11 февраля текущего года.

Сообщается, что Quick Share будет работать похожим образом, что и AirDrop. То есть пользователи смартфонов Samsung смогут делиться файлами с устройствами поблизости, которые также имеют Quick Share. Владельцы аппаратов смогут ограничить приём файлов. Можно, например, запретить присылать на смартфон файлы тем пользователям, которые не находятся в списке контактов.

В случае передачи файлов на «умные» устройства максимальный объём одного файла не должен превышать 1 ГБ, а общий объём — 2 ГБ в день.