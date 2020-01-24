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Сегодня 16:28
В новом флагмане Samsung появится аналог уникальной функции обмена файлами iPhone
AirDrop
Ресурс XDA Developers сообщил, что Samsung занимается разработкой собственной функции обмена файлами, аналога AirDrop от Apple.
Служба Samsung получит название Quick Share. Она позволит передавать данные на другие смартфоны и «умные» устройства с помощью «облака». Функция впервые появится в смартфоне Galaxy S20, анонс которого должен состояться 11 февраля текущего года.
Сообщается, что Quick Share будет работать похожим образом, что и AirDrop. То есть пользователи смартфонов Samsung смогут делиться файлами с устройствами поблизости, которые также имеют Quick Share. Владельцы аппаратов смогут ограничить приём файлов. Можно, например, запретить присылать на смартфон файлы тем пользователям, которые не находятся в списке контактов.
В случае передачи файлов на «умные» устройства максимальный объём одного файла не должен превышать 1 ГБ, а общий объём — 2 ГБ в день.