В новом флагмане Vivo X300 Ultra появится плавный оптический зум

Опубликовано 05 января 2026, 18:001 мин.
В новом флагмане Vivo X300 Ultra появится плавный оптический зумУдобно и красиво
Появились слухи о будущем флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra. Главной инновацией может стать система плавного оптического зума на основной камере, если верить СМИ.
© Vivo
Источники сообщают, что основная камера смартфона оснащена крупным сенсором Sony и поддерживает зум без потери качества в диапазоне фокусных расстояний от 35 мм до 85 мм. Для сравнения, Xiaomi 17 Ultra реализовала подобную технологию только на телефото-камере.
Также ожидается, что в аппарате будет тройная камера: помимо основной, ещё 200 Мп перископный телефото-объектив и 50 Мп сверхширик.
Однако к слухам стоит относиться с осторожностью. Реализовать такую технологию сложно, а источник этих утечек пока не имеет надёжной репутации. Другие известные инсайдеры эту информацию не подтвердили.
Ожидается, что Vivo X300 Ultra будет представлен в марте.