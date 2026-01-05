В новом флагмане Vivo X300 Ultra появится плавный оптический зум

Источники сообщают, что основная камера смартфона оснащена крупным сенсором Sony и поддерживает зум без потери качества в диапазоне фокусных расстояний от 35 мм до 85 мм. Для сравнения, Xiaomi 17 Ultra реализовала подобную технологию только на телефото-камере.

Также ожидается, что в аппарате будет тройная камера: помимо основной, ещё 200 Мп перископный телефото-объектив и 50 Мп сверхширик.

Однако к слухам стоит относиться с осторожностью. Реализовать такую технологию сложно, а источник этих утечек пока не имеет надёжной репутации. Другие известные инсайдеры эту информацию не подтвердили.

Ожидается, что Vivo X300 Ultra будет представлен в марте.