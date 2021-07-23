В новом флагманском смартфоне ZTE будет 20 ГБ оперативной памяти

Технология обеспечивает прирост за счёт виртуальной памяти на 8 ГБ. По сути, эта методика использует некоторую часть флеш-памяти устройства. Мы уже видели, как данная технология даёт +3 или +7 ГБ. ZTE же хочет улучшить метод.

Напомним, от ZTE Axon 30 5G ждут подэкранную селфи-камеру нового поколения, дисплей OLED диагональю 6,92 дюйма и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 870. Презентация устройства состоится 27 июля.