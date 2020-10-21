В новом смартфоне Google обнаружили «дыру» между экраном и корпусом

Из-за зазора люди беспокоятся, что может быть нарушена водозащита Google Pixel 5 (выполненная по стандарту IP68). Кроме того, в «дыру» может забиваться пыль.

Жалобы появляются на форумах Google Pixel и XDA-Developers. Их количество растёт. Отмечается, что зазор может наблюдаться в разных местах. Чаще всего его замечают рядом с фронтальной камерой. Также рассказывают о зазоре рядом со слотом SIM-карты или в верхней части смартфона.