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В новом смартфоне Google обнаружили «дыру» между экраном и корпусом
Зазор наблюдается в разных местах
Некоторые люди уже получили в руки новый смартфон Google Pixel 5. Как оказалось, первая волна поставок не обошлась без проблем. Владельцы смартфон пожаловались на «дыру» между экраном и корпусом.
Из-за зазора люди беспокоятся, что может быть нарушена водозащита Google Pixel 5 (выполненная по стандарту IP68). Кроме того, в «дыру» может забиваться пыль.
Жалобы появляются на форумах Google Pixel и XDA-Developers. Их количество растёт. Отмечается, что зазор может наблюдаться в разных местах. Чаще всего его замечают рядом с фронтальной камерой. Также рассказывают о зазоре рядом со слотом SIM-карты или в верхней части смартфона.
Дефект не проявляется со временем — он заметен сразу, как достаёшь устройство из коробки. Google пока не прокомментировала ситуацию.