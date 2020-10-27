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В новом смартфоне Google сломалась бесконтактная оплата
Кажется, проблема программная
Недавно Google выпустила новый Pixel 5. Владельцы смартфона почти сразу после выпуска начали жаловаться на дефекты корпуса смартфона. Теперь обнаружилась ещё одна проблема: в устройстве не работает бесконтактная оплата через модуль NFC.
Пользователи рассказали, что не могут оплачивать товары с помощью Pixel 5: при попытке сделать это показывается ошибка. Иногда проблему удаётся решить отключение и повторным подключением банковской карты к аккаунту. Однако в некоторых случаях не помогает даже полный сброс смартфона к заводским настройкам.
На ролике ниже можно увидеть, как именно ведёт себя Pixel 5 при попытке оплатить товар через Google Pay.
Скорее всего, проблема имеет программный характер. Вероятно, стоит ждать обновления с исправлением ошибки от Google.