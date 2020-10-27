В новом смартфоне Google сломалась бесконтактная оплата

Пользователи рассказали, что не могут оплачивать товары с помощью Pixel 5: при попытке сделать это показывается ошибка. Иногда проблему удаётся решить отключение и повторным подключением банковской карты к аккаунту. Однако в некоторых случаях не помогает даже полный сброс смартфона к заводским настройкам.

На ролике ниже можно увидеть, как именно ведёт себя Pixel 5 при попытке оплатить товар через Google Pay.