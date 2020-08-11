В новую Android добавили «фишку» iPhone

Пока Android 11 не вышла в стабильной версии. Релиз ожидается в ближайшее время. Но пользователи уже сейчас обнаруживают любопытные функции в бета-версиях операционной системы.

Одна из таких функций относится к автозаполнению. В целом, эта опция появилась ещё в Android 9 Pie, но реализована до сих пор не слишком хорошо. В Android 11 же метод автозаполнения присутствует в любой клавиатуре, в том числе в сторонних: предложения по автозаполнению отображаются в строке подсказок. Подобный способ уже используется в мобильном браузере Chrome. Однако в новой версии Android подсказки автозаполнения появятся во всей системе.

Всё это, конечно, очень похоже на пользовательский интерфейс в iOS. Google уже начала тестировать нововведение в Gboard.