В новых флагманах Huawei нашли чипы южнокорейской SK Hynix

Опубликовано 27 декабря 2024, 11:131 мин.
В новых флагманах Huawei нашли чипы южнокорейской SK HynixНесмотря на ограничения в США
Последние смартфоны Huawei Mate 70 оснащены чипами памяти от южнокорейского поставщика SK Hynix, как показало исследование TechInsights. В обеих моделях Mate 70 Pro и Pro+ используются чипы DRAM и NAND производства SK Hynix.
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Это открытие удивило исследователей, поскольку Huawei постепенно переходит на отечественных поставщиков, таких как ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC). Так, в Huawei Nova 13 Pro использовались чипы этих китайских компаний.
Huawei выпустила серию Mate 70 с собственными процессорами Kirin и платформой HarmonyOS Next, но SK Hynix всё ещё заявляет, что прекратила «прямой бизнес» с Huawei из-за американских ограничений.