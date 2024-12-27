В новых флагманах Huawei нашли чипы южнокорейской SK Hynix

Это открытие удивило исследователей, поскольку Huawei постепенно переходит на отечественных поставщиков, таких как ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC). Так, в Huawei Nova 13 Pro использовались чипы этих китайских компаний.

Huawei выпустила серию Mate 70 с собственными процессорами Kirin и платформой HarmonyOS Next, но SK Hynix всё ещё заявляет, что прекратила «прямой бизнес» с Huawei из-за американских ограничений.