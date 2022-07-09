В новых флагманах Samsung Galaxy S23 не будет никаких фирменных процессоров Exynos

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В новых флагманах Samsung Galaxy S23 не будет никаких фирменных процессоров ExynosПричина в модеме
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что смартфоны грядущей флагманской линейки Samsung Galaxy S23 будут работать исключительно на процессорах Snapdragon. Вариантов с фирменными чипсетами Exynos не будет.
В серии Galaxy S22 соотношение версий с разными процессорами было примерно такое: 70% для Qualcomm Snapdragon, 30% — для Samsung Exynos. В Galaxy S23 же ничего подобного не повторится.
Это не первый раз, когда мы слышим, что Samsung будет полностью использовать Snapdragon в своих смартфонах. По словам Куо, главной причиной, по которой южнокорейская компания приняла такое решение, стал модем 5G от Qualcomm. Он будет интегрирован в Snapdragon 8 Gen 2, и, как утверждается, лучше него на рынке пока ничего нет.