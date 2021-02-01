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В новых флагманских смартфонах Samsung сломались бесконтактные платежи
И обновления
Первые покупатели новых флагманских смартфонов линейки Galaxy S21 в США и Европе начали получать свои устройства. Некоторые пользователи из Великобритании и Италии рассказали, что обнаружили проблемы с работой Samsung Pay и обновлениями ПО. Люди не могут воспользоваться бесконтактными платежами на смартфонах и не получают апдейты.
Похоже, что проблема заключается в неправильной настройке региональных данных. Пока неясно, почему именно смартфоны Galaxy S21 сталкиваются с такой ошибкой. Есть догадки, что проблема может касаться тех, кто начал настраивать устройство без установки SIM-карты.
Сообщается, что Samsung уже начала исправлять проблему. Один из пользователей рассказал, что получил обновление сервисов оператора в Великобритании и после этого ему удалось загрузить апдейты и начать пользоваться Samsung Pay.