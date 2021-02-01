В новых флагманских смартфонах Samsung сломались бесконтактные платежи

Похоже, что проблема заключается в неправильной настройке региональных данных. Пока неясно, почему именно смартфоны Galaxy S21 сталкиваются с такой ошибкой. Есть догадки, что проблема может касаться тех, кто начал настраивать устройство без установки SIM-карты.

Сообщается, что Samsung уже начала исправлять проблему. Один из пользователей рассказал, что получил обновление сервисов оператора в Великобритании и после этого ему удалось загрузить апдейты и начать пользоваться Samsung Pay.