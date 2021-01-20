В новых флагманских смартфонах Samsung сложно заменить экран и батарею

Эксперты разобрали международную версию Galaxy S21 Ultra, поэтому у смартфона нет mmWave-антенны.

Снятие задней крышки показало, что покрытие блока камер Galaxy S21 Ultra тоже частично сделано из металла, как и рамка устройства. Samsung использовала внутри аппарата много графитовой плёнки — ею прикрыты NFC-модуль и материнская плата. Помимо этого разборка доказала, что все три камеры в S21 Ultra имеют систему оптической стабилизации изображения.

В смартфоне кабель подключения для экрана не съёмный — прикреплён к нему. Это делает процесс замены дисплея более сложным. Кроме того, обнаружилось, что компания слишком залила батарею клеем. Из-за этого всего Galaxy S21 Ultra получил 6 из 10 баллов по ремонтопригодности.