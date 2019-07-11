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Вчера 21:44

В обновлении оболочки EMUI появился первый элемент операционной системы Huawei

Компилятор Ark
Huawei выпустила обновление оболочки EMUI 9.1 для пользователей серии смартфонов серии Mate 20. Теперь оболочка поддерживает компилятор Huawei Ark, который исправляет недостатки Android. Это первый шаг компании к внедрению собственной операционной системы.

Технология Ark Compiler проводит оптимизацию на уровне архитектуры, что повышает плавность работы системы на 24%, сторонних приложений на 60%, а скорость отклика на 44%. О компиляторе Huawei подробно рассказала в конце июня и пригласила разработчиков присоединиться к сообществу Ark of Friends Circle. Официальный релиз технологии запланирован на август.

Помимо этого в обновлении появился «лунный» режим, улучшение для фронтальной камеры, а также исправлены некоторые проблемы. Доступно обновление только для жителей Китая на смартфонах Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche и Mate 20 X.

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