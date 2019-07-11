В обновлении оболочки EMUI появился первый элемент операционной системы Huawei

Технология Ark Compiler проводит оптимизацию на уровне архитектуры, что повышает плавность работы системы на 24%, сторонних приложений на 60%, а скорость отклика на 44%. О компиляторе Huawei подробно рассказала в конце июня и пригласила разработчиков присоединиться к сообществу Ark of Friends Circle. Официальный релиз технологии запланирован на август.

Помимо этого в обновлении появился «лунный» режим, улучшение для фронтальной камеры, а также исправлены некоторые проблемы. Доступно обновление только для жителей Китая на смартфонах Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche и Mate 20 X.