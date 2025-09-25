В онлайн-магазине раньше времени появилась страница флагмана Xiaomi 17 Pro Max

Раньше полноценного анонса

Один из онлайн-магазинов преждевременно разместил страницу Xiaomi 17 Pro Max — хотя официальная презентация серии должна состояться завтра. Судя по всему, описание и характеристики в списке ещё не обновлены и повторяют данные от Xiaomi 15 Pro, пишут СМИ.