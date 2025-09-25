В онлайн-магазине раньше времени появилась страница флагмана Xiaomi 17 Pro Max

Опубликовано 25 сентября 2025, 17:551 мин.
В онлайн-магазине раньше времени появилась страница флагмана Xiaomi 17 Pro MaxРаньше полноценного анонса
Один из онлайн-магазинов преждевременно разместил страницу Xiaomi 17 Pro Max — хотя официальная презентация серии должна состояться завтра. Судя по всему, описание и характеристики в списке ещё не обновлены и повторяют данные от Xiaomi 15 Pro, пишут СМИ.
© Xiaomi
Новинка получила название Pro Max для крупной версии флагмана, вместо прежнего «Pro». Модель Xiaomi 17 Pro тоже выйдет, хоть и будет иметь 6,3-дюймовый экран. Оба Pro-модели получат дисплеи на задней панели.
На сайте магазина появились реальные изображения Xiaomi 17 Pro Max в трёх цветах. Ещё один цвет — фиолетовый — пока недоступен. Цена в списке указана 73 000 рублей, что также совпадает с ценой Xiaomi 15 Pro.
Ждём завтрашнюю презентацию, чтобы сравнить данные.