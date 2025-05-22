В Oppo K13x 5G заподозрили переименованный A5 5G с Android 15 и 6000 мАч

Опубликовано 22 мая 2025, 21:171 мин.
В Oppo K13x 5G заподозрили переименованный A5 5G с Android 15 и 6000 мАчСкоро может выйти в Азии
Oppo готовится представить новый недорогой смартфон с поддержкой 5G — модель K13x. Он станет более доступной версией недавно вышедшего Oppo K13 и, скорее всего, окажется переименованным вариантом модели Oppo A5 5G, уже доступной на глобальном рынке.
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Согласно утечке в Google Play Console, Oppo K13x получит чипсет MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и Android 15. Экран будет с HD+ разрешением. Если характеристики совпадут с A5 5G, то K13x оснастят основной камерой на 50 Мп, дополнительным сенсором на 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Ожидается большая батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.
Модель K13x, скорее всего, будет стоить примерно 14 000 рублей, как и её предшественник Oppo K12x. Официальный анонс может состояться в ближайшее время.