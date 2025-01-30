В отражении очков главы Nothing увидели дату анонса новых смартфонов

До сих пор в телефонах Nothing было только две камеры — стандартная и сверхширокоугольная, а также цифровой, а не оптический зум. Тизер в Twitter/X демонстрирует зум на лицо главы компании Карла Пея, камера останавливается на примерно 2−3-кратном увеличении, а на его очках красуется надпись «Launch 4 March».