В отражении очков главы Nothing увидели дату анонса новых смартфонов

Опубликовано 30 января 2025, 17:141 мин.
В отражении очков главы Nothing увидели дату анонса новых смартфоновСмартфоны Nothing впервые получат телекамеру
Компания Nothing готовится к мероприятию 4 марта, на котором она может представить Nothing Phone (3), Phone (3a) или оба устройства сразу. Новый «тизер» говорит о том, что компания впервые добавит телекамеру, вероятно, в Phone (3a).
© Nothing
До сих пор в телефонах Nothing было только две камеры — стандартная и сверхширокоугольная, а также цифровой, а не оптический зум. Тизер в Twitter/X демонстрирует зум на лицо главы компании Карла Пея, камера останавливается на примерно 2−3-кратном увеличении, а на его очках красуется надпись «Launch 4 March».
Утечки также говорят о том, что Phone (3a) будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем, Snapdragon 7s Gen 3 и аккумулятором емкостью 5 000 мАч. Также ожидается, что устройство будет работать под управлением Nothing OS 3.1, основанной на Android 15.
Более подробная информация должна появиться по мере приближения искомой даты.