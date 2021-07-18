Телефоны
Сегодня в 14:08

В пандемию люди стали чаще покупать восстановленные смартфоны

Потому что денег у людей стало меньше
Исследователи Counterpoint Research проанализировали продажи восстановленных, то есть отремонтированных для перепродажи смартфонов в 2020 и 2021 годах.
В пандемию люди стали чаще покупать восстановленные смартфоны

Как оказалось, во второй половине 2020 года мировые продажи восстановленных смартфонов выросли на 4% по сравнению с первым полугодием.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах мира произошёл существенный спад в экономике, многие люди потеряли свои рабочие места. Аналитики считают, что это могло способствовать росту популярности восстановленных телефонов.

В пандемию люди стали чаще покупать восстановленные смартфоны

На вторичном рынке были особенно популярны модели Apple, несмотря на их более высокую цену.

По мнению специалистов, в 2021 году рынок восстановленных смартфонов также ждут хорошие перспективы, так как покупательная способность многих людей всё ещё низка.