В пандемию люди стали чаще покупать восстановленные смартфоны

Как оказалось, во второй половине 2020 года мировые продажи восстановленных смартфонов выросли на 4% по сравнению с первым полугодием.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах мира произошёл существенный спад в экономике, многие люди потеряли свои рабочие места. Аналитики считают, что это могло способствовать росту популярности восстановленных телефонов.