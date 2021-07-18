В пандемию люди стали чаще покупать восстановленные смартфоны

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Сегодня в 14:08
В пандемию люди стали чаще покупать восстановленные смартфоныПотому что денег у людей стало меньше
Исследователи Counterpoint Research проанализировали продажи восстановленных, то есть отремонтированных для перепродажи смартфонов в 2020 и 2021 годах.
Как оказалось, во второй половине 2020 года мировые продажи восстановленных смартфонов выросли на 4% по сравнению с первым полугодием.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах мира произошёл существенный спад в экономике, многие люди потеряли свои рабочие места. Аналитики считают, что это могло способствовать росту популярности восстановленных телефонов.
На вторичном рынке были особенно популярны модели Apple, несмотря на их более высокую цену.
По мнению специалистов, в 2021 году рынок восстановленных смартфонов также ждут хорошие перспективы, так как покупательная способность многих людей всё ещё низка.