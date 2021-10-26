В подробностях раскрыта камера следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra

Информацией поделился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, грядущий Galaxy S22 Ultra получит четверную камеру, как у Galaxy S21 Ultra, но с другими датчиками изображения.

Итак, в качестве основного сенсора выступит 108-Мп датчик, улучшенная версия модели HM3 размером 1/1,33 дюйма. Размер пикселя у него составит 0,8 микрометра, а апертура f/1,8. Его будет дополнять сенсор Sony разрешением 12 Мп, ультраширик. Его размер — 1/2,55 дюйма, размер пикселей — 1,4 микрометра, апертура f/2,2. Угол обзора — 120°.

Будет в составе и телефотокамера на 10 Мп с трёхкратным зумом. Этот тоже датчик Sony размером 1/3,52 дюйма. Размер пикселя тут 1,12 микрометра, а апертура — f/2,4. И наконец четвёртая камера — перископная разрешением 10 Мп и с 10-кратным зумом. Размер датчика — 1/3,52 дюйма, размер пикселя — 1,12 микрометра, апертура — f/4,9.