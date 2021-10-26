В подробностях раскрыта камера следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra

В подробностях раскрыта камера следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 UltraБудет состоять из четырёх модулей
Информацией поделился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, грядущий Galaxy S22 Ultra получит четверную камеру, как у Galaxy S21 Ultra, но с другими датчиками изображения.
Итак, в качестве основного сенсора выступит 108-Мп датчик, улучшенная версия модели HM3 размером 1/1,33 дюйма. Размер пикселя у него составит 0,8 микрометра, а апертура f/1,8. Его будет дополнять сенсор Sony разрешением 12 Мп, ультраширик. Его размер — 1/2,55 дюйма, размер пикселей — 1,4 микрометра, апертура f/2,2. Угол обзора — 120°.
Будет в составе и телефотокамера на 10 Мп с трёхкратным зумом. Этот тоже датчик Sony размером 1/3,52 дюйма. Размер пикселя тут 1,12 микрометра, а апертура — f/2,4. И наконец четвёртая камера — перископная разрешением 10 Мп и с 10-кратным зумом. Размер датчика — 1/3,52 дюйма, размер пикселя — 1,12 микрометра, апертура — f/4,9.