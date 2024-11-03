В погоне за цифрами в бенчмарках Realme GT 7 Pro компания забыла о перегреве

Устройство отображало предупреждения о высоких температурах, в конечном итоге отключаясь или ограничивая функциональность. Так, температура достигала пика на 46 °C во время этих тестов, что значительно превышает безопасный рабочий диапазон для большинства смартфонов.

Эти проблемы, похоже, связаны с «целевыми оптимизациями» от Realme, предназначенными для повышения производительности во время бенчмарков. Интересно, что в требовательных играх устройство показывало другие результаты, что указывает на то, что системные настройки могут «приоритизировать» результаты бенчмарков в ущерб стабильной производительности, пишет Gizmochina.

Хотя в реальных условиях использования перегрев минимален при обычных задачах, таких как игры, остается вопрос, смогут ли будущие обновления программного обеспечения эффективно решить эти проблемы.