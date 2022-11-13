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13:22, 13 ноября 2022
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В полку лучших камерофонов прибыло: сравнительные снимки на Galaxy S23 Ultra, S22 Ulta и Pixel 7 Pro

А чья камера нравится именно вам?

Сравнение фото, сделанного зумом Samsung Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra и Google Pixel 7 Pro, позволило выявить очевидного победителя. Интересно, что Galaxy S23 Ultra смог выдержать конкуренцию с высоко оцененным Pixel 7 Pro.

В полку лучших камерофонов прибыло: сравнительные снимки на Galaxy S23 Ultra, S22 Ulta и Pixel 7 Pro

Сравнение выложил известный инсайдер Ice universe. Главным объектом на фото стала тыква. Интересно, что Ice universe попросил своих подписчиков выбрать лучшую камеру в слепом тесте, не раскрывая, какие устройства были использованы. Большинство выбрало первое изображение, которое, как выяснилось позже, было сделано на Samsung Galaxy S23 Ultra. Не очень то и удивительно, что S23 Ultra может затмить S22 Ultra, но вот создание лучшего снимка, чем Google Pixel 7 Pro, уже звучит интересно.

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Galaxy S22 Ultra

Фото: Weibo.com

Флагман Google получил немало похвал за свои камеры, а в рейтинге DXOMARK только Huawei Mate 50 Pro получил более высокую оценку камеры, чем Pixel 7 Pro.

Источник фото:Ferra.ru
Источник:Weibo
Теги:
#Samsung Galaxy S23
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