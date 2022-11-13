В полку лучших камерофонов прибыло: сравнительные снимки на Galaxy S23 Ultra, S22 Ulta и Pixel 7 Pro

В полку лучших камерофонов прибыло: сравнительные снимки на Galaxy S23 Ultra, S22 Ulta и Pixel 7 ProА чья камера нравится именно вам?
Сравнение фото, сделанного зумом Samsung Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra и Google Pixel 7 Pro, позволило выявить очевидного победителя. Интересно, что Galaxy S23 Ultra смог выдержать конкуренцию с высоко оцененным Pixel 7 Pro.
Сравнение выложил известный инсайдер Ice universe. Главным объектом на фото стала тыква. Интересно, что Ice universe попросил своих подписчиков выбрать лучшую камеру в слепом тесте, не раскрывая, какие устройства были использованы. Большинство выбрало первое изображение, которое, как выяснилось позже, было сделано на Samsung Galaxy S23 Ultra. Не очень то и удивительно, что S23 Ultra может затмить S22 Ultra, но вот создание лучшего снимка, чем Google Pixel 7 Pro, уже звучит интересно.
Флагман Google получил немало похвал за свои камеры, а в рейтинге DXOMARK только Huawei Mate 50 Pro получил более высокую оценку камеры, чем Pixel 7 Pro.