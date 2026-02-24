Телефоны
Опубликовано 24 февраля 2026, 18:15
1 мин.

В полку смартфонов с необычным дизайном прибыло: Nothing показала Phone (4a)

До официальной презентации
Nothing опубликовала фотографию нового смартфона Phone 4a, хотя официальная презентация запланирована на 5 марта. Правда, подробные характеристики устройства не раскрыты.
Смартфон сохранил фирменный «прозрачный» дизайн. Также видно обновлённую световую индикацию, теперь это Glyph Bar — система световых индикаторов, которые загораются при входящих звонках и уведомлениях.

По слухам, Phone 4a получит процессор серии Snapdragon 7. Также ожидается версия Pro с более продвинутой камерой.

Флагманский Nothing Phone 4 выходить в этом году не будет. По словам главы компании Карла Пея, просто не накопилось «достаточно инноваций».

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
