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В последнем Android начали исчезать некоторые части экрана
Когда запускаешь полноэкранное приложение
Недавно Google выпустила финальную версию последней операционной системы Android 11. В сети уже появились первые жалобы на операционку. Пользователи рассказали, что строка состояния и панель навигации в некоторых приложениях в полноэкранном режиме не исчезают. Из-за этого пропадают части экрана, важные для использования.
Например, владельцы смартфонов не могут нажимать на кнопки в играх или просто не видят важную информацию.
Что интересно, об этой проблеме было известно ещё на стадии бета-тестирования. Однако Google ничего с этим сделала. После релиза Android 11 с багом столкнулись ещё больше пользователей. Пока неясно, когда компания исправит проблему. До тех пор же ошибку можно устранить с помощью перезапуска приложения. По крайней мере временно.