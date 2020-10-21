В последнем Android начали исчезать некоторые части экрана

Что интересно, об этой проблеме было известно ещё на стадии бета-тестирования. Однако Google ничего с этим сделала. После релиза Android 11 с багом столкнулись ещё больше пользователей. Пока неясно, когда компания исправит проблему. До тех пор же ошибку можно устранить с помощью перезапуска приложения. По крайней мере временно.