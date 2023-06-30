Motorola выпустила комплект для переделки любого смартфона в спутниковый

В последнее время спутниковая связь на телефонах привлекает внимание благодаря Apple и ее функции экстренного вызова, который не зависит от сотовой связи.

Однако Motorola Defy Satellite Link не ограничивается чрезвычайными ситуациями. Она предлагает различные планы подписок, включая план обмена сообщениями, который обеспечивает 30 двусторонних спутниковых сообщений в месяц в течение одного года.

Устройство имеет класс защиты от пыли и воды IP68 и класс защиты от падений MIL-SPEC-810H. Оно выдерживает погружение в воду на глубину 1,5 м в течение 30 минут и падение с высоты 2 м на сталь.

Он имеет размеры 85x62x11,2 мм и весит 70 г. Defy Satellite Link оснащен GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou для точного определения местоположения и имеет аккумулятор емкостью 600 мАч, который обеспечивает до четырех дней работы в режиме ожидания.

Устройство можно приобрести за $149,99.