В Realme предупредили о подорожании смартфонов во втором полугодии 2021

По словам Ци, цены на смартфоны могут колебаться во второй половине 2021 года. В основном это связано с глобальной нехваткой матеиалов, в том числе чипсетов и аккумуляторов. Представитель Realme добавил, что ценообразование будет зависеть и от соотношения спроса и предложения. Поэтому цены, вероятнее всего, будут расти.

Что касается Realme, то компания намерена выпустить две флагманских модели смартфонов. Одна из них будет делать упор на производительности, а вторая — на камере.

Вчера стало известно, что в России выросли цены на электронику. Участники рынка говорили о 20-процентном подорожании.