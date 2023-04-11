В рейтинге смартфонов с лучшими в мире камерами сменился лидер

Oppo Find X6 Pro оснащён системой камер, состоящей из основного 50-Мп модуля, сверхширокоугольного модуля также на 50 Мп, телефото на 50 Мп.

В результате камера Oppo Find X6 Pro получила 153 балла и заняла первое место в общем рейтинге камерофонов. Предыдущий лидер рейтинг — Honor Magic5 Pro — имеет 152 балла. Из плюсов камеры Oppo Find X6 Pro эксперты выделили отличную детализацию даже при слабом освещении, надёжный и быстрый автофокус на фото и видео, красивый эффект боке и эффективную стабилизацию видео. Из минусов отметили отсутствие контраста на портретных фотографиях с контровым светом, некоторую нестабильность экспозиции на фото и видео, неестественные тона кожи в некоторых условиях.