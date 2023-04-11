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16:31, 11 апреля 2023
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В рейтинге смартфонов с лучшими в мире камерами сменился лидер

Им стал Oppo Find X6 Pro

Команда DxOMark сделала обзор камеры смартфона Oppo Find X6 Pro. Возможности устройства впечатлили их так сильно, что ему отдали первое место в рейтинге.

В рейтинге смартфонов с лучшими в мире камерами сменился лидер

Фото: Oppo

Oppo Find X6 Pro оснащён системой камер, состоящей из основного 50-Мп модуля, сверхширокоугольного модуля также на 50 Мп, телефото на 50 Мп.

В результате камера Oppo Find X6 Pro получила 153 балла и заняла первое место в общем рейтинге камерофонов. Предыдущий лидер рейтинг — Honor Magic5 Pro — имеет 152 балла. Из плюсов камеры Oppo Find X6 Pro эксперты выделили отличную детализацию даже при слабом освещении, надёжный и быстрый автофокус на фото и видео, красивый эффект боке и эффективную стабилизацию видео. Из минусов отметили отсутствие контраста на портретных фотографиях с контровым светом, некоторую нестабильность экспозиции на фото и видео, неестественные тона кожи в некоторых условиях.

В рейтинге смартфонов с лучшими в мире камерами сменился лидер

DxOMark

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