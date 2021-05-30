В рекламе Samsung засветился невыпущенный смартфон

Журналисты сочли, что новая реклама также использует метафоры, чтобы уколоть Apple. В видео барьеры или стены, которые не дают жизни открыться, могут ассоциироваться с закрытой системой iOS. При этом устройства Galaxy на Android позиционируются как максимально открытые. Всё это актуально на фоне последних событий индустрий, когда Apple стали обвинять в антиконкурентом поведении и том, что компания «подсаживает» людей на свою закрытую экосистему.

В конце рекламы журналисты также заметили смартфон, который ещё не вышел. Выглядит это как Galaxy Z Fold 2 без отверстия в экране под фронтальную камеру. Вполне может быть, что в устройстве используется подэкранная камера.