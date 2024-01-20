В России, благодаря МТС, стартовали предзаказы на Samsung Galaxy S24 раньше всего остального мира

Это событие сделало россиян первыми в мире, кто получил возможность стать обладателями новинок.

Предзаказы в МТС начались в 17:00 по московскому времени, и первым счастливым обладателем смартфона стал житель Москвы, который получил модель Ultra с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

За первые сутки количество предзаказов на Samsung Galaxy S24 оказалось на 22% выше, чем на предыдущую линейку. Самой популярной моделью стала Ultra, на которую пришлось 75% всех предварительных заявок.

Предзаказ в МТС будет продолжаться до 13 февраля, и уже с сегодняшнего дня новинки станут доступны всем клиентам, оформившим или планирующим оформить предзаказы.

В МТС доступны все модели и цвета Samsung Galaxy S24, а каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.

Цены на новинки варьируются от 89 990 рублей за базовый Galaxy S24 8/128 ГБ до 189 990 рублей за модель S24 Ultra 12 ГБ/1 ТБ.