В России будут выдавать годовую гарантию на технику, ввезённую по параллельному импорту

Гарантии будут давать ритейлеры, входящие в АКИТ. Это «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS. Распространяться гарантия будет на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

Сейчас продавцы не дают гарантии на товар, это делают производители. Но в целом, любой ритейлер при желании может реализовать такую программу. Тогда им нужно заключить договоры с сервисными центрами. Если в устройстве обнаружится брак, за это ответят ритейлеры. Эксперты отметили, что это может привести к подорожанию товара.