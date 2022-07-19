В России будут выдавать годовую гарантию на технику, ввезённую по параллельному импорту

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В России будут выдавать годовую гарантию на технику, ввезённую по параллельному импортуЭто будет на ответственности магазинов
«Известия» узнали, что на устройства, ввезённые в Россию по параллельному импорту, будет действовать гарантия в один год. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Есть опасения, что расходы за это лягут на плечи потребителей.
Гарантии будут давать ритейлеры, входящие в АКИТ. Это «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS. Распространяться гарантия будет на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.
Сейчас продавцы не дают гарантии на товар, это делают производители. Но в целом, любой ритейлер при желании может реализовать такую программу. Тогда им нужно заключить договоры с сервисными центрами. Если в устройстве обнаружится брак, за это ответят ритейлеры. Эксперты отметили, что это может привести к подорожанию товара.