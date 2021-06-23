В России iPhone 13 Pro украсят метеоритом

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В России iPhone 13 Pro украсят метеоритомЭто снова Caviar
iPhone 2021 года ещё не анонсировали, но российская компания Caviar уже показала дизайн будущих смартфонов в люксовом стиле.
Новая линейка айфонов Caviar имеет космическую тематику. В дизайне корпусов смартфонов компания планирует использовать метеориты. Модели Parade of the Planets будут покрыта чернёным титаном, материалом, использующимся в космической индустрии. Золотая версия будет стоить от $14 290. На схеме ниже можно увидеть, какие метеориты будут в ней использоваться.
Caviar
Дизайн задних панелей этих смартфонов будет соответствовать названиям, которые связаны с шестью планетами от Меркурия до Сатурна, а также некоторыми спутниками, такими как Луна, Фобос и Деймос.
Стоит отметить, что это лишь прототипы. Как на самом деле будут выглядеть iPhone 13, пока неясно.