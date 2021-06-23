В России iPhone 13 Pro украсят метеоритом

Дизайн задних панелей этих смартфонов будет соответствовать названиям, которые связаны с шестью планетами от Меркурия до Сатурна, а также некоторыми спутниками, такими как Луна, Фобос и Деймос.

Стоит отметить, что это лишь прототипы. Как на самом деле будут выглядеть iPhone 13, пока неясно.