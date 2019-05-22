В России из складного Galaxy Fold сделали книгу по «Игре престолов»

Несмотря на то, что Samsung ещё не начала продажи Galaxy Fold из-за технических неполадок, Caviar уже начала принимать заказы на люксовые версии складного смартфона. По одному из таких заказов компания и создала дизайн устройства в стиле «Игры престолов».

Смартфон изображает собой книгу «Ветра Зимы», которая должна стать продолжением цикла романов «Песнь льда и пламени». Для отделки Caviar использовала золото и композитный камень. Первый готовый экземпляр компания хочет отправить автору романов Джорджу Мартину. Всего таких смартфонов будет создано 7 штук — по числу королевств Вестероса в вселенной «Игры престолов».

Сообщается, что начало продаж версий от Caviar совпадёт с официальным началом продаж Samsung.