В России изобрели «грелку» для смартфона

Студенты также рассказали, что вес аксессуара незначителен — составляет 78 граммов без внешнего аккумулятора. Поскольку он герметичен, может защитить смартфон не только от мороза, но и от дождя или снегопада. Утверждается, что чехол не мешает управлять телефоном.

Если SmartSaver получит финансирование, «грелка» может поступить в продажу уже в начале следующего года. Чехлы будут подходить смартфонам с экраном 5-6 и 6,1-7 дюймов. Их цена будет не выше 2-6 тысяч рублей.