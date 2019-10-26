В России качество первого складного смартфона Samsung проверят с помощью робота

Прочность смартфона протестирует роботизированная рука. Она несколько десятков тысяч раз согнёт и разогнёт экран устройства. После этого аппарат подвергнут стандартным испытаниям. Ранее мы писали о том, как эксперты издания CNet подвергли гибкий смартфон 120 тысячам циклов открытия и закрытия. Такого Galaxy Fold не выдержал.

Помимо данной модели Роскачество начало испытания новых iPhone, Honor 20, Motorola One Action и Xiaomi Mi A3. После завершения тестов организация обновит собственный рейтинг смартфонов.

Отметим, что продажи Galaxy Fold стартовали в России вчера, 25 октября.