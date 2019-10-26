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В России качество первого складного смартфона Samsung проверят с помощью робота
Он согнёт устройство десятки тысяч раз
Запуск первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold был долгой эпопеей со скандалами и доработками. Теперь наконец устройство выпущено, но сомнения по поводу его качества остались. Проверить работу аппарата с гибким экраном собирается Роскачество.
Прочность смартфона протестирует роботизированная рука. Она несколько десятков тысяч раз согнёт и разогнёт экран устройства. После этого аппарат подвергнут стандартным испытаниям. Ранее мы писали о том, как эксперты издания CNet подвергли гибкий смартфон 120 тысячам циклов открытия и закрытия. Такого Galaxy Fold не выдержал.
Помимо данной модели Роскачество начало испытания новых iPhone, Honor 20, Motorola One Action и Xiaomi Mi A3. После завершения тестов организация обновит собственный рейтинг смартфонов.
Отметим, что продажи Galaxy Fold стартовали в России вчера, 25 октября.
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