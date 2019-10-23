В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme

В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Первый обладает 6,5-дюймовым дисплеем, имеет NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Камера у аппарата четверная.

Второе устройство работает на обновлённом процессоре Snapdragon 712 и на базе Android 9.0. Имеет мощный аккумулятор ёмкостью 4035 мАч и поддерживает быструю зарядку на 20 Вт. Четверная камера модели оснащена основным модулем на 48 Мп.

Об особенностях смартфонов, российским ценам на них и дате старте продаж узнаем из презентации: