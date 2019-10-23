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Сегодня 18:56
В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme
Публикуем трансляцию
Прямо сейчас в Москве начинается презентация новых смартфонов китайского бренда Realme. Они недорогие, а характеристики имеют довольно хорошие. Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации.
В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Первый обладает 6,5-дюймовым дисплеем, имеет NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Камера у аппарата четверная.
Второе устройство работает на обновлённом процессоре Snapdragon 712 и на базе Android 9.0. Имеет мощный аккумулятор ёмкостью 4035 мАч и поддерживает быструю зарядку на 20 Вт. Четверная камера модели оснащена основным модулем на 48 Мп.
Об особенностях смартфонов, российским ценам на них и дате старте продаж узнаем из презентации:
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