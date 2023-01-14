В России начали пропадать из продажи фирменные зарядки для iPhone

Речь идёт о фирменных блоках питания. Екатеринбуржцы говорят, что нигде — ни на сайтах крупных сетей, ни в небольших интернет-магазинах — не могут найти оригинальные зарядники. Только копии.

В Re:Store E1.RU пояснили, что в наличии у них действительно нет зарядных устройств производства самой Apple. Однако есть блоки питания от производителей с сертифицированной лицензией. То есть подделками такие назвать нельзя.

Напомним, Apple официально ушла из России после того, как на территорию Украины были полномасштабно введены российские войска.