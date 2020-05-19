В России начали со скидкой продавать доступную серию смартфонов Realme 6

Так, с 19 мая по 2 июня Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6 можно приобрести по сниженным ценам. В частности, за модификацию Realme 6 на 4 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти можно заплатить 17,9 тыс рублей вместо стандартных 19,9.

В то же время Realme 6 на 8/128Гб можно купить 31 19,9 тыс рублей, тогда как в обычное время стоимость модели составляет 21,9. Также при покупке Realme 6 Pro на 8/128 Гб можно сэкономить 3 тыс рублей, тогда как покупка Realme 6i 4/128Гб обойдется в обозначенный период на 2 тыс дешевле.