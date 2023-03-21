В России начали за деньги менять код региона на иностранных смартфонах Samsung

От кода региона, например, работоспособность платёжной системы Samsung Pay. Добавить карты «Мир» российских банков можно только на устройства с российским кодом. Сервисные центры готовы предоставлять такие услуги, например, перепрошить телефон с принадлежности к Казахстану на российскую. В одном из сервисных центров Москвы за это попросили 950 рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,5 тысячи рублей.

Смена региона проводится с помощью любительского программного обеспечения (SamKey, SamFw FRP Tool). Инструкции по его использованию можно найти на профильных форумах. Частные мастера на Avito за это берут от 500 до 5 тысяч рублей.