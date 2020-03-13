В России начались официальные продажи новых флагманских смартфонов Samsung

До сих пор россияне могли лишь сделать предзаказ на устройства. Купить аппараты можно как в онлайн-магазинах, так и в обычных. Посмотреть, где конкретно можно приобрести Galaxy S20 в каждом городе, можно на сайте Samsung.

В пресс-релизе компании также сказано, что модели S20 Ultra и S20+ заняли лидирующие позиции в независимом рейтинге качества мобильных фотокамер VCX. Новинки хорошо себя показали при съёмке в различных условиях: при солнечном свете, в помещении, ночью, с использованием вспышки.

Напомним, старшая модель линейки S20 Ultra оценена в России почти в 100 000 рублей.