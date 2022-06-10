В России начались продажи бюджетного смартфона Realme с расширяемой оперативкой

В основе аппарата лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680. Изначально предлагается 4 ГБ оперативной памяти, но можно расширить её программно до 7 ГБ. При этом создаётся «виртуальный» раздел во флеш-памяти ещё на 3 ГБ.

Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, имеет поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Realme 9i оснащён тройной камерой с основным датчиком на 50 Мп. Помимо этого, у телефона есть плавный экран частотой 90 Гц.

Realme 9i с объёмом памяти 128 ГБ стоит 21 990 рублей.