В России начались продажи бюджетного смартфона Realme с расширяемой оперативкой

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В России начались продажи бюджетного смартфона Realme с расширяемой оперативкойДо 7 ГБ с 4 ГБ
В России поступил в продажу новый бюджетный смартфон Realme 9i. Его особенностью стала расширяемая оперативная память — при желании можно получить до 7 ГБ ОЗУ.
В основе аппарата лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680. Изначально предлагается 4 ГБ оперативной памяти, но можно расширить её программно до 7 ГБ. При этом создаётся «виртуальный» раздел во флеш-памяти ещё на 3 ГБ.
Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, имеет поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Realme 9i оснащён тройной камерой с основным датчиком на 50 Мп. Помимо этого, у телефона есть плавный экран частотой 90 Гц.
Realme 9i с объёмом памяти 128 ГБ стоит 21 990 рублей.