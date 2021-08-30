В России начались продажи дешёвого смартфона Samsung с большой батареей

В «Связном» Samsung Galaxy A03s с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 12 990 рублей. Вариант с 32 ГБ памяти оценён в 10 990 рублей.

Устройство оснащено экраном диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1560 х 720 пикселей. Аппарат питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Что касается камеры, то она тут тройная — состоит из датчиков на 13, 2 и 2 Мп. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio P35. К сожалению, модуля NFC для бесконтактной оплаты у Galaxy A03s нет.