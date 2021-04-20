В России начались продажи гибкой раскладушки Motorola

Motorola Razr 5G продаётся в цвете «полированный графит». Его рекомендованная розничная цена составляет 119 990 рублей.

Ранее смартфон продавался в России по предзаказу. Его запустили в декабре 2020 года. Из-за дефицита Motorola Razr 5G для России старт продаж пришлось отложить.

Смартфон располагает поддержкой бесконтактных платежей, основным дисплеем диагональю 6,2 дюйма, дополнительным экраном на 2,7 дюйма, камерой на 48 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, оперативной памятью до 8 ГБ, хранилищем на 256 ГБ, аккумулятором на 2800 мАч.