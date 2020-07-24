В России начались продажи главного камерофона Huawei

С 24 июля, то есть уже с сегодняшнего дня, Huawei P40 Pro+ можно купить в официальном интернет-магазине Huawei и магазинах партнёрах компании.

Смартфон может похвастаться 100-кратным цифровым зумом, главным датчиком на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем на 40 Мп, объективом SuperZoom на 8 Мп, который обеспечивает 10-кратный оптический зум.

Устройство оснащено 6,58-дюймовым экраном Full HD + (2640 × 1200 пикселей). В основе аппарата лежит 7-нм процессор Kirin 990 5G. Питает P40 Pro+ аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, в том числе обратной.

На смартфоне нет сервисов Google, но есть магазин приложений AppGallery c сервисом бесконтактной оплаты через приложение «Кошелёк». Также осуществлять бесконтактные платежи можно через сервис SberPay.

Huawei P40 Pro+ в чёрном цвете в с 8 ГБ + 512 ГБ памяти стоит 99 999 рублей (первое время действует скидка 10 000 рублей). При покупке в официальном интернет-магазине компании в подарок идут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i.