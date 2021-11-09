В России начались продажи iPhone 13 с зубом динозавра

Нетрудно догадаться, что Tyrannophone вдохновлён знаменитым тираннозавром. Другие две другие модели называются Monsterphone и Teradiamond.

Tyrannophone украшен изображением головы динозавра, сделанной из титана. Жёлтый глаз чудовища сделан из чистейшего янтаря. Один из зубов тиранозавра настоящий. Специалисты использовали фрагмент настоящего зуба тираннозавра, возрастом 80 млн лет. Такой смартфон стоит 529 тысяч рублей