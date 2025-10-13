В России начались продажи «неубиваемого» HONOR X9d с батареей на 8300 мА·ч
© Honor
Корпус HONOR X9d создан с применением технологии Ultra-Bounce Anti-Drop, которая помогает выдерживать удары при падении на твердые поверхности. Смартфон можно погружать в воду до 1,5 метров на 30 минут или подвергать воздействию горячих (до 80°C) струй воды.
Главная особенность новинки — кремний-углеродная батарея емкостью 8300 мА·ч. Даже через шесть лет она сохранит более 80% емкости, утверждают в компании. Устройство поддерживает быструю зарядку 66 Вт и обратную зарядку других гаджетов.
HONOR X9d оснащен 108-Мп камерой с гибридной стабилизацией и набором ИИ-инструментов для обработки фото, включая удаление отражений и улучшение резкости.
6,79-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц имеет яркость до 6000 нит. Смартфон работает на Snapdragon 6 Gen 4 с системой MagicOS 9.0 на базе Android 15.
Продажи уже начались в магазинах и онлайн-площадках по цене от 33 990 рублей, а до 23 октября действует скидка 4000 рублей и расширенное сервисное обслуживание.