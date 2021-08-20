В России начались продажи новейшего смартфона среднего класса Huawei

Частота обновления экрана устройства достигает 90 Гц. В камере помимо 64-Мп сенсора есть сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, модуль для макросъёмки с расстояния от четырёх сантиметров и модуль для эффекта боке. Селфи-камера представлена 32-Мп датчиком.

Аккумулятор телефона имеет ёмкость 3800 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Смартфон можно зарядить с 0 до 60% всего за 15 минут. Полная зарядка смартфона занимает 35 минут. В качестве аппаратной основы выступает 7-нм процессор Kirin 820E.

Huawei nova 8 появится в продаже в фирменных магазинах компании и магазинах-партнёрах компании с 20 августа. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной стоит 39 999 рублей.